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NEWSru.ua // Украина // Среда, 11 января 2017 г.
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Террористы за день 23 раза обстреляли позиции сил АТО, ранен один военный
время публикации: 18:55
последнее обновление: 18:55
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В зоне проведения Антитеррористической операции с начала суток боевики совершили 23 обстрела, одного украинского бойца ранили.

Об этом в среду 11 января сообщает пресс-центр АТО на странице в соцсети Facebook.

"На Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Павлополю, Гнутовому, Новогригоровке, Широкино, Талаковке, Марьинке. По Марьинке огонь вел и БТР противника", - отмечается в сообщении.

По данным штаба, на Луганском направлении боевики лупили из 122-миллиметровой артиллерии по Троицкому.

"Из 120 и 82 миллиметровых минометов и гранатометов – по Новозвановке и Троицкому. Из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов - по Крымскому. На Донецком направлении – из 120 миллиметровых минометов российско-оккупационные войска обстреливали наши позиции в районе Троицкого. Из гранатометов и стрелкового оружия били по Авдеевке и Зайцевому. По Опитному огонь вел снайпер", - проинформировали в пресс-центре АТО.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в зоне антитеррористической операции один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения.

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Среда, 11 января 2017 г.  

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