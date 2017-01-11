Террористы за день 23 раза обстреляли позиции сил АТО, ранен один военный

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В зоне проведения Антитеррористической операции с начала суток боевики совершили 23 обстрела, одного украинского бойца ранили.
Об этом в среду 11 января сообщает пресс-центр АТО на странице в соцсети Facebook.
"На Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Павлополю, Гнутовому, Новогригоровке, Широкино, Талаковке, Марьинке. По Марьинке огонь вел и БТР противника", - отмечается в сообщении.
По данным штаба, на Луганском направлении боевики лупили из 122-миллиметровой артиллерии по Троицкому.
"Из 120 и 82 миллиметровых минометов и гранатометов – по Новозвановке и Троицкому. Из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов - по Крымскому. На Донецком направлении – из 120 миллиметровых минометов российско-оккупационные войска обстреливали наши позиции в районе Троицкого. Из гранатометов и стрелкового оружия били по Авдеевке и Зайцевому. По Опитному огонь вел снайпер", - проинформировали в пресс-центре АТО.
Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в зоне антитеррористической операции один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения.
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