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NEWSru.ua // Украина // Среда, 11 января 2017 г.
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"Безграмотный" председатель Николаевской ОГА продолжает работу после испытательного срока
время публикации: 10:51
последнее обновление: 10:53
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Председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко продолжает работу после окончания испытательного срока

Председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко продолжает работу после окончания испытательного срока. Об этом сообщила руководитель главного департамента региональной и кадровой политики Администрации президента Наталия Анненкова, передают "Украинские новости".

"Поскольку испытательный срок у Алексея Савченко завершился, он работает на должности председателя Николаевской областной государственной администрации", – сказал она.

Согласно закону "О государственной службе", в акте о назначении на должность субъект назначения может установить испытание с целью проверки соответствия государственного служащего занимаемой должности с указанием его срока.

В случае если срок испытания истек, а госслужащего не ознакомили с приказом о его освобождении от должности госслужбы, он считается прошедшим испытание.

Напомним, 6 октября президент Петр Порошенко назначил на должность председателя Николаевской ОГА народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Алексея Савченко.

Рекомендовала Савченко на должность комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы по результатам конкурса.

Журналисты программы "Схемы" показали, что во время конкурса Савченко допустил многочисленные орфографические ошибки в письменной презентации, а 40 тестовых заданий сдал за рекордную скорость - 6 минут и 4 секунды, в то время как его конкуренту понадобилось на это 32 минуты.

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