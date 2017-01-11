На Сумщине студентка втягивала в проституцию несовершеннолетних подруг

Студентку третьего курса одного из высших учебных заведений Сумщины обвиняют в сводничестве и вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией.

Как сообщает полиция региона, девушка решила подзаработать проституткой во время учебы. К секс-бизнесу она приобщила двух подруг 16 и 17 лет, с которыми делила комнату общежития.

"Час "работы" девушек стоил 500 гривен. Клиентов студентки подыскивали через Интернет, на сайтах знакомств, после чего проводили частные встречи на территории мужчин. Подруги подозреваемой признаются, что работа проституток для них была больше развлечением, чем реальной финансовой поддержкой, из-за чего и согласились на предложение своей подруги", - рассказал Владимир Кравченко, начальник отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления Нацполиции в Сумской области.

В отношении несовершеннолетних правоохранители составили административные протоколы за занятие проституцией. В отношении 18-летней студентки открыто два уголовных производства - по ч. 3 ст. 302 Уголовного кодекса (сводничество) и ч. 3 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией). Максимальное наказание - заключение на срок до десяти лет.

Ранее на Тернопольщине в селе Почапинцы депутат организовал собственный интернет-бордель. Будущими проститутками становились влюбленные в него девушки, которых мужчина находил в социальных сетях. Своим жертвам сутенер представлялся бизнесменом и говорил, что хочет жениться, а также просил у них интимные фото.

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