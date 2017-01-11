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NEWSru.ua // Украина // Среда, 11 января 2017 г.
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В Донецке боевики схватили украинскую медсестру
время публикации: 11:38
последнее обновление: 11:49
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В Донецке боевики схватили украинскую медсестру

В оккупированном Донецке боевики задержали медицинскую сестру медпункта воинской части № 3057. Об этом сообщает в среду пресс-служба Национальной гвардии.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что "в оккупированном Донецке задержан боец Национальной гвардии Украины (воинской части 3057)".

"Официально сообщаем, что медицинская сестра медицинского пункта воинской части 3057 не пришла на работу. Принятые меры по розыску данного лица результата не дали", – говорится в комментарии.

8 января 2017 года командование воинской части 3057 получило сообщение от ее сына, который живет в городе Донецк о том, что ее задержала "полиция" так называемой "ДНР".

В Нацгвардии подчеркивают, что задержанная гражданка не была военнослужащим Национальной гвардии Украины.

Она работала медсестрой (гражданским служащим) в медицинском пункте воинской части. Доступа к государственной тайне по характеру исполнения своих обязанностей она не имела.

В воинской части провели служебное расследование и уволили женщину в связи с нарушением требований прохождения службы.

Ранее в сети появилась информация, что схваченная в Донецке женщина является медиком Нацгвардии. Сообщалось, что она уехала на оккупированную территорию "по личным делам".

Ранее в оккупированном Луганске задержали известного местного блогера, который критически писал в соцсетях о положении дел в "республике". Сообщения об этом распространились сначала в соцсетях, а впоследствии задержание подтвердила оккупационная администрация ОРЛО.

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