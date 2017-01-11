В Киеве трое бандитов с ножом ограбили мужчину возле банкомата

Полицейские задержали в Киеве трех разбойников, которые, угрожая ножом, забрали личные вещи у прохожего. Об этом говорится на сайте Национальной полиции Киева.
"В дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение, что трое человек, угрожая ножом, забрали у мужчины паспорт, банковскую карточку, деньги и мобильный телефон. По приметам, которые дал потерпевший, сотрудники полиции задержали трех злоумышленников. Ими оказались 28-летняя уроженка Луганской области, 31-летний уроженец Донецкой области и 19-летний киевлянин. Теперь им грозит до десяти лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что злоумышленники совместно употребляли спиртные напитки, а потом заметили мужчину, который хотел снять деньги с банковской карточки, и решили ограбить его. Подбежав, злоумышленники, угрожая ножом, забрали кредитку, мобильный телефон, паспорт и мелкие деньги.
Злоумышленникам предъявили подозрения и судом избрана мера пресечения – содержание под стражей. Нападавшим грозит от семи до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, Нацполиция ожидает, что уровень преступности в этом году пойдет на спад.
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