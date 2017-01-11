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NEWSru.ua // Украина // Среда, 11 января 2017 г.
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Снегопады парализовали Одесскую область – СМИ
время публикации: 22:59
последнее обновление: 22:59
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В Одесскую области вернулось ненастье. Дороги превратились в сплошное месиво из снега и грязи, а вдоль тротуаров образовались метровые сугробы.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

"Обильный снег сыпал всю ночь. Коммунальщики уверяют, снегоуборочная техника работает непрерывно со вторника. Уже высыпали на дороги более 3 тонн песчано-соляной смеси, но результата смогли достичь, лишь когда ограничили въезд грузовиков в город", - отмечается в сообщении.

Спасатели говорят – на трассах области работают более 200 единиц тяжелой техники. Наиболее проблемные участки – на дорогах к Рени и Кучургану.

"Возникают сложности при передвижении, если транспортное средство съехало с дороги, привлекаются наши подразделения повышенной проходимости, которые извлекают транспортное средство", – рассказал в.и.о. заместителя начальника ГУ ГСЧС Украины в Одесской области Александр Крицкий.

На центральном автовокзале отменили большинство автобусных рейсов. В первой половине выпускали лишь автобусы на Киев. Пассажиры, которые планировали ехать в направлении Молдовы, пытались обменять билеты.

Диспетчеры автовокзала советуют пассажирам не пользоваться услугами частных перевозчиков и переждать, пока с дорог уберут снег. Но к этим советам прислушиваются не все перевозчики.

К вечеру среды 11 января открыли все трассы, кроме участка дороги "Одесса-Рени". По прогнозам синоптиков, морозы продержатся на юге Украины до 15 января. Тогда их сменит новое испытание – гололед.

Ранее сегодня сообщалось, что Херсон из-за непогоды с 00.00 часов 12 января закрыли для въезда большегрузного автотранспорта.

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Среда, 11 января 2017 г.  

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