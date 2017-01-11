Семенченко: сотрудники НГУ регулярно ездят на оккупированный Донбасс, командование не реагирует

Некоторые сотрудники подразделений Национальной гвардии, дислоцируемых в зоне проведения АТО, регулярно посещают оккупированные боевиками "ДНР/ЛНР" территории Донбасса. Об этом сообщил народный депутат Украины Семен Семенченко на своей странице в Фейсбуке, комментируя факт задержания в Донецке боевиками "ДНР" медсестры медсанчасти НГУ.

"По задержанию медсестры Нацгвардии группой российских наемников (т.н. полицией ДНР). Хочу публично сообщить, что существует опасность подобного "ареста" в отношение еще минимум четырех сотрудников той же части. Фамилии руководству части, руководству НГУ, прикордонной службы, СБУ известны. Однако до сих пор никаких мер к предотвращению подобных инцидентов командованием НГУ, СБУ, Погранслужбы - не принято", - пишет он.

По словам депутата, в/ч 3057 НГУ – это часть, в которой кроме бойцов "Донбасса" и "Азова" служат кадровые военнослужащие НГУ (бывшие внутренние войска).

"На протяжении 2016 года от военнослужащих данной части на мое имя, а также на имя народного депутата Егора Соболева поступали обращения, в которых указывались факты постоянного посещения военнослужащими и сотрудниками Национальной Гвардии Украины временно оккупированной территории (Донецка). Для примера были указаны 5 фамилий, одна из которых - сотрудник Национальной Гвардии, о "задержании" которой сообщено в заявлении пресс-службы НГУ", - пишет Семенченко.

Он сообщает, что в августе - сентябре 2016 года им "были отправлены депутатские запросы руководству воинской части 3057 полковнику Крячко и командующему НГУ генералу Аллерову с просьбой обратить внимание на данные фамилии и провести проверку с целью установления полного списка "туристов".

Народный депутат Егор Соболев, в свою очередь, в августе - сентябре 2016 года отправил депутатские запросы в адрес главы Антитеррористического центра и главы государственной пограничной службы.

По информации Семенченко, "в ответ были получены жесткие "отписки" со ссылкой на невозможность разглашения персональных данных, отсутствие даты рождения, отсутствие полномочий, желания, возможности".

Депутат настаивает на недопустимости посещения оккупированных территорий сотрудниками Национальной Гвардии Украины, так как они имеют доступ, в том числе к служебной информации и могут быть завербованы российскими спецслужбами или захвачены для дальнейшего обмена на российских наемников и диверсантов

"Требую немедленно пресечь подобную практику и разорвать контракты с подобными военнослужащими и сотрудниками, а также провести расследование и наказать виновных в преступном бездействии соответствующих должностных лиц, - резюмирует он, - Данный вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны. В случае отсутствия надлежащей реакции буду вынужден предоставить список сотрудников Национальной Гвардии Украины постоянно посещающих оккупированные территории для обнародования в средствах массовой информации".

Как сообщалось ранее, в Нацгвардии Украины заявили, что медсестра воинской части №3057 была задержана боевиками в оккупированном Донецке. "Официально сообщаем, что медицинская сестра медицинского пункта воинской части 3057 не пришла на работу. Принятые меры по розыску данного лица результата не дали. 08.01.2017 года командованию воинской части 3057 поступило сообщение от ее сына, который живет в Донецке о том, что она была задержана "полицией" так называемой "ДНР", - говорится в сообщении.

Позднее пресс-офицер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук заявил, что Национальная гвардия не ведет переговоров об освобождении задержанной в оккупированном Донецке медсестры.

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