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NEWSru.ua // Украина // Среда, 11 января 2017 г.
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Прокуратура расследует участие гражданина Беларуси в боевых действиях на стороне боевиков
время публикации: 22:53
последнее обновление: 22:54
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Прокуратура расследует участие гражданина Беларуси в боевых действиях на стороне боевиков

Органами прокуратуры Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту участия гражданина Беларуси в вооруженном формировании во время боевых действий в зоне АТО.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

Новоайдарским отделом Северодонецкой местной прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту участия гражданина Беларуси в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований, что привело к гибели людей (часть 5 статьи 260 УК Украины)

В прокуратуре напомнили, что ранее в СМИ появилась информация о возможном участии гражданина Беларуси в вооруженном конфликте в зоне АТО. В обнародованном интервью парень рассказал, что с сентября 2014 года по ноябрь 2016 года принимал участие в незаконном вооруженном формировании в составе батальона "Русь" и непосредственно в боевых действиях в районе города Счастье и поселка Большая Гора.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств и возможных очевидцев происшествия. Досудебное расследование в указанном уголовном производстве находится на контроле прокуратуры области.

Ранее сообщалось о белорусских добровольцах в составе ЗСУ, Нацгвардии и добробатов. Некоторые из них, как например белорусский диссидент Василий Парфенков из батальона "ОУН", получили украинское гражданство.

Кроме того, для противодействия пророссийской "пятой колонне" уже на территории самой Республики Беларусь образован спортивно-патриотический клуб "Ваяр".

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Среда, 11 января 2017 г.  

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