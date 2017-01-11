САП подала жалобу на отказ суда отстранить Охендовского от должности

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует решение Соломенского райсуда Киева об отказе отстранить главу Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского от должности.

Апелляционный суд Киева рассмотрит эту жалобу 16 января, сообщил заместитель специализированного антикоррупционного прокурора Владимир Кривенко, передают "Украинские новости".

"16 января заседание", – сказал он.

По словам Кривенко, время рассмотрения жалобы еще не определено.

В разговоре с корреспондентом "Украинской правды" Кривенко добавил, что САП также обжалует решение суда об избрании Охендовскому меру пресечения в виде личного обязательства.

По словам прокурора, заседание апелляционного суда по этому поводу состоится 18 января.

Как известно, 21 декабря 2016 года Соломенский райсуд Киева избрал Охендовскому меру пресечения в виде личного обязательства. Прокуратура просила суд назначить ему залог в размере порядка 1,3 миллиона гривен.

Также Соломенский районный суд Киева отказался отстранить Охендовского от должности главы ЦИК.

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