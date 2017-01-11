Офис Лутковской: своими списками Савченко нарушила закон "О борьбе с терроризмом"

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской обвиняет депутата Верховной Рады Надежду Савченко (внефракционная) в незаконном разглашении персональных данных пленных украинских военнослужащих. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал представитель омбудсмена, начальник управления по связям с общественностью Михаил Чаплыга.
Он отметил, что обнародование персональных данных военных запрещено законом "О борьбе с терроризмом".
За такие действия предусмотрена уголовная ответственность.
Чаплыга также отметил моральный аспект обнародования этих списков.
Кроме того, представитель омбудсмена выразил сомнения, что все граждане Украины, которых требуют предать оккупационные администрации Донецка и Луганска, хотят быть переданы на сторону российско-террористических войск.
Напомним, перед этим Чаплыга не исключил привлечения Савченко к ответственности за разглашение персональных данных.
"Если есть люди, которые считают, что их право на частную жизнь нарушено, то они могут обращаться с заявлением. Может быть открыто уголовное производство по статье 182 УК - незаконный сбор, хранение, использование распространение информации о лице без его согласия. Производство может быть открыто следователем или прокурором только на основании заявления", - пояснил Чаплыга.
10 января Савченко опубликовала списки пленных в ОРДЛО и на территории РФ и пропавших без вести. Советник председателя СБУ Юрий Тандит отметил, что списки Савченко - некорректны.
Напомним, 27 декабря 2016 года представители пророссийских террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" заявили, что всего они готовы вернуть Украине 47 заложников в обмен на 690 подозреваемых в терроризме граждан. Между те, ранее Савченко заявила о договоренности с боевиками якобы об обмене 226 задержанных на 52 украинских пленника.
В конце декабря украинская сторона в качестве жеста доброй воли передала 15 человек из списка боевиков в надежде, что Россия разблокирует процесс освобождения 58-и украинских заложников, удерживаемых на неподконтрольных территориях.
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