В Одессе полицейские задержали трёх вооруженных телефонных мошенников

Сотрудники Приморского отдела полиции Одессы задержали группу мошенников, выманивавших у людей деньги, обзванивая семьи как правоохранители, которые готовы за мзду уладить положение члена семьи или друга, который попал в беду. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Одесского главка полиции.
"Одесситу позвонил неизвестный и сообщил, якобы его друг попал в беду. Для решения вопроса аноним потребовал передать ему 3 тысячи долларов. Однако вместо того, чтобы выполнить условия мошенника, мужчина поставил в известность о подозрительном звонке в полицию. Инспекторы узнали от заявителя, что он должен передать деньги злоумышленнику возле одного из развлекательных заведений на улице Канатной. Патрульные устроили засаду, дождались подходящего момента и задержали двух подозреваемых в момент получения ими денежных средств", - отметила руководитель отдела коммуникаций ГУНП Алена Войтенко.
Третий соучастник преступления, который отслеживал ситуацию с припаркованного рядом автомобиля Mazda, попытался скрыться с места происшествия. Полицейские бросились вдогонку, и на улице лейтенанта Шмидта перекрыли путь преследуемой легковушке. При осмотре иномарки был найден и изъят телефон, с которого звонили мошенники, предлагая за деньги уладить дело.
Попутно правоохранители изъяли из салона автомобиля инспекторы предмет, похожий на пистолет, и сверток с веществом, похожим на наркотическое.
По этим фактам следователь Приморского отдела полиции возбудил 10 января уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 190 (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
Изъятые у злоумышленников предметы переданы на экспертизу в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при ГУНП в Одесской области.
Ранее в Ахтырке Сумской области 37-летняя местная жительница перечислила мошенникам 61,5 тыс. грн якобы за выигранный автомобиль.
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