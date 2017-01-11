Гройсман едва не перешёл на "пи-пи-пи", узнав о подозрительном решении Апеляционного суда

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил провести проверку решения Апелляционного суда города Киева вернуть контрабандные средства в сумме 230 тыс евро и более 783 тыс долларов США гражданке Италии, которую задержали в октябре 2016 года. Соответствующее поручение он дал на заседании Кабинета министров 11 января, передает "Украинская правда".

"В одном из пунктов пропуска таможенников была задержана гражданка Италии с миллионом долларов наличности. Первую инстанцию таможня выиграла ... Решением Апелляционного суда таможню обязано вернуть деньги, а гражданку Италии признать невиновной", – сказал Гройсман.

По словам премьера, во время заседания суда представителю таможни даже не предоставили слово.

Гройсман также назвал фамилию судьи Апелляционного суда Киева, который вынес указанное решение – Мельник В.В.

Также премьер-министр сообщил, что таможенникам предлагали взятку 200 тысяч долларов за возвращение незаконной контрабанды, но "они не пошли на это".

"Я сегодня обращусь ко всем органам контроля, уполномоченным проверить данное решение суда", – подчеркнул премьер.

Гройсман сказал, что также обратится к Национальному антикоррупционному бюро и призвал Министерство юстиции приобщиться к рассмотрению этого вопроса.

"Все остальное, что бы я хотел сказать судье, я воздержусь. Потому что это будут только сигналы пи пи пи в эфире телеканала. Я не хотел бы этого делать, но я еще раз подчеркиваю, что совесть надо иметь", – сказал премьер.

Еще одним решением на заседании в среду Кабмин инициировал служебное расследование в отношении председателя Государственной экологической инспекции Андрея Заики.

По словам министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, в конце 2016 года в отношении руководства Госэкоинспекции поступило несколько жалоб.

Напомним, 23 октября 2016 года в аэропорту "Киев" сотрудники таможни остановили итальянку, в багаже которой находилось большое количество наличной валюты - 230 тыс. евро и 783 тыс. долларов США. Женщина собиралась вылететь чартерным рейсом в Милан и доказывала, что везет дипломатический багаж, а в ее чемодане - блокноты, а не деньги.

Разрешенная сумма перемещения валюты без декларирования - 10 тыс. евро.

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