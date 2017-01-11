СЦКК: боевики не хотят оставлять выгодные позиции и косятся на Мариуполь

Боевики ОРЛО срывают отвод сил и средств возле Станицы Луганской, потому что не хотят оставлять стратегические позиции, выгодные для обстрелов.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал украинский представитель Совместного центра по контролю и координации прекращения огня генерал-майор Борис Кременецкий.

"Если мы посмотрим географию этого места, то позиции ОРЛО находятся на Горе князя Игоря – это высота, с которой все можно контролировать. Поэтому в случае разведения им придется оставить эти позиции и уйти за гору", – говорит Кременецкий.

Таким образом боевики теряют тактическое преимущество на этой территории.

"Поэтому, на мой взгляд, все время и срывается это разведение", – отметил генерал-майор.

По словам Кремнецкого, постоянные обстрелы Широкино боевики используют как давление, чтобы показать, что Мариуполь находится под угрозой.

"Есть такое понятие, как "беспокоящий огонь". Нам все время показывают, что Мариуполь под угрозой – это такое социально-политическое давление, ведь мы знаем, в Мариуполе металлургические заводы, знаем, кому они принадлежат, мы знаем, что люди завязаны на работу на этих предприятиях", – отметил генерал-майор.

Активизацию боевых действий на Светлодарской дуге в декабре Кременецкий связывает с наличием на этом участке стратегических объектов под контролем сил АТО.

"Во-первых, там Светлодарская ТЭС, она является стратегическим объектом. Посмотрите - в Счастье электростанция, в Светлодарске – ТЭС. Они под нашим контролем, но дают ток на оккупированных территориях. Это стратегические объекты", – объясняет Кременецкий.

"И если посмотреть с точки зрения тактики, то, значит, мы стоим перед водохранилищами. Нельзя, чтобы нас сбросили в воду, потому что потом очень трудно будет ее форсировать", – добавил он.

Ранее Кремнецкий выразил мнение, что сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе могут быть представителями российских спецслужб или разведки.

Напомним, 24 декабря оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку боевиков возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

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