Силы АТО отбили нападение возле Тарамчука

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Российско-оккупационные войска, применяя минометы, гранатометы и вооружение БМП, совершили 49 обстрелов позиций ВСУ во всех направлениях. Cреди военных ВСУ двое раненых, один травмирован. Один военный погиб. Об этом сегодня утром, 11 января, в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Мариупольском направлении из минометов оккупанты вели огонь по Талаковке и Водяному. Из гранатометов различных калибров - по Марьинке, Водяному, Талаковке, Гнутовому и Широкиному. Из стрелкового оружия - по Павлополю, Широкиному и Новотроицкому. Также по Новотроицкому огонь вел снайпер, а по Широкиному БМП. В районе Тарамчука произошло боестолкновение. Нападение отбито.
На Луганском направлении - по Новозвановке боевики вели огонь из минометов и противотанковых ракетных комплексов. По Троицкому - из гранатометов.
На Донецком направлении - из минометов различных калибров оккупанты били по позициям сил АТО в районе Верхнеторецкого, Авдеевки, Крутой Балки, Опытного, Луганского и Зайцевого. По Опытному огонь вела и БМП противника.
Напомним, 24 декабря оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.
28 декабря силы АТО отразили атаку боевиков возле Крутой Балки.
30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.
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