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NEWSru.ua // Украина // Среда, 11 января 2017 г.
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После инцидента с Пашинским нардепы хотят расширить норму о необходимой обороне
время публикации: 12:36
последнее обновление: 12:47
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который расширяет перечень объектов, владелец которых может избежать уголовной ответственности во время обороны в случае нападения на такие объекты.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил автор законопроекта Игорь Луценко (фракция политической партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина").

В частности, он разъяснил, что законопроектом предлагается уточнить норму относительно владения недвижимостью, в отношении которой можно применять необходимую оборону.

"Владение предполагает не только какое-то помещение. Может, например, быть и транспортное средство. По аналогии с домом: если в него вламываются, штурмуют, то можно применять оружие и причинять вред нападающему и т.д...то есть, более расширенно протактована норма, которая уже существует, которая успешно применяется и нет по ней нареканий. Только мы ее распространяем на другие типы собственности, не только недвижимость", - рассказал депутат.

Игорь Луценко уточнил, что законопроект № 5609-1 "О внесении изменений в статью 36 Уголовного кодекса Украины относительно определения необходимой обороны" зарегистрировано в связи с инцидентом с участием народного депутата ВР от "Народного фронта" Сергея Пашинского.

Как сообщалось, 31 декабря 2016 года в одном из сел Васильковского района Киевской области на дороге между Пашинским и местным жителем произошел инцидент, в ходе которого депутат применил огнестрельное оружие и ранил своего оппонента. По словам Пашинского, мужчина с бутылкой напал первым, а сам он сделал сначала предупредительный выстрел.

Однако Вячеслав Химикус, которого ранил Пашинский, заявил, что народный депутат не делал предупредительного выстрела в воздух, а целился в грудь.

Депутат во вторник, 10 января, посетил прокуратуру для допроса по делу о предновогодней стрельбы.

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Среда, 11 января 2017 г.  

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