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NEWSru.ua // Украина // Среда, 11 января 2017 г.
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Возле ЧАЭС испытают новое хранилище отработанного ядерного топлива
время публикации: 07:29
последнее обновление: 07:35
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Возле ЧАЭС испытают новое хранилище отработанного ядерного топлива

В сентябре-октябре 2017 года начнутся испытания нового хранилища отработанного ядерного топлива в районе ЧАЭС, в ходе которых будет использовано реальное ядерное топливо. Полноценная эксплуатация начнется в третьем квартале 2018 года. Об этом в интервью Радио Свобода сообщил главный инженер проекта по повышению безопасности на ЧАЭС Андрей Савин.

"Примерно в сентябре-октябре 2017 года будут проводиться "горячие" испытания с реальным ядерным топливом. После чего – общение с Госатомрегулированием для того, чтобы получать лицензию на эксплуатацию. Планируется, что полноценная эксплуатация будет в третьем квартале 2018 года", – заявил Савин.

До того момента, когда хранилище введут в эксплуатацию, отработанное ядерное топливо (а это более 21 тыс. топливных сборок за все время работы электростанции) будет храниться в уже существующем хранилище "мокрого" типа ХОЯТ-1, которое работает с 1986 года. По словам инженеров, проектная мощность бассейнов старого хранилища не позволяет долговременно сохранять топливные отходы. Кроме того, топливо лучше хранить в сухой среде.

Сейчас на объекте завершаются строительные работы, оборудование для ядерного топлива изготовлено и частично смонтировано.

Новое хранилище обеспечит приемку на хранение, подготовку к хранению и хранение в течение 100 лет.

Строительство ХОЯТ-2 финансируется со "Счета ядерной безопасности Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Общая стоимость проекта строительства нового хранилища составляет 381 млн евро.

Напомним, в ноябре четвёртый энергоблок ЧАЭС накрыли новым саркофагом.

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