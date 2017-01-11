Республиканская пресса говорит о вмешательстве Украины в выборы президента США в интересах Клинтон

Украинские чиновники пытались помочь кандидату в президенты США от демократов Хиллари Клинтон во время ее предвыборной кампании и подорвать позиции ныне избранного президента Дональда Трампа, которого соответственно поддерживала Республиканская партия. Таким образом Трамп был не единственным кандидатом, чью компанию рекламировали чиновники бывшего СССР, пишет близкая к американским республиканцам газета Politico.

Как отмечает издание, официальный Киев помогал офису Клинтон отыскать компромат на Трампа, который должен повредить его кампании.

Газета напоминает, что украинские чиновники также распространяли документы о якобы причастности Пола Манафорта - главного помощника Трампа - к коррупции. НАБУ обнародовало копии документов, согласно которым Манафорт мог получить свыше 12 млн долларов из "черной кассы" бывшей правящей Партии регионов. "Украинские усилия повлиять на предвыборную гонку в США отразились в попытках заставить отправить в отставку Манафорта и в распространении слухов о том, что кампания Трампа тесно связана с врагом Украины на востоке - Россией. Однако они были гораздо менее согласованы и централизованные, чем хакерские атаки России и распространение писем Демократической партии", - говорится в статье.

Как отмечается, вмешательство России в выборы происходило под личным руководством президента России Владимира Путина и при участии военной разведки. В частности, на слушаниях в Сенате на прошлой неделе директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер сказал, что США вряд ли сталкивались с более агрессивным и прямым вмешательством в процесс выборов, чем в этом случае. Вместе с тем, издание отмечает, что существует мало доказательств причастности Украины к непосредственному вмешательству в избирательный процесс.

Кроме того, в статье указывают, что преследующие Украину необузданная коррупция, экономическая борьба - не говоря уже о ее текущем конфликте с Россией - сделали несостоятельным амбициозное вмешательство в выборы на территории другой страны.

В то же время администрация президента Петра Порошенко вместе с посольством Украины в Вашингтоне настаивают на том, что Украина оставалась нейтральной во время выборов в США. С другой стороны, Украина традиционно имеет прочные отношения с властями США, однако ее официальные лица обеспокоены тем, что это может измениться после прихода Трампа, чья команда выражала в отношении администрации Порошенко настроения в диапазоне от амбивалентности до глубокого скептицизма, тогда как его отношение к режиму Путина было очень дружественным, пишет издание.

Напомним, после победы Трампа в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили об отсутствие уголовного производства по подкупу Манафорта из "черной кассы" ПР. Позже руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий говорил о необходимости дополнительных доказательств в этом деле. В результате официальное подозрение Манафорту украинскими правоохранителями не заявлялось, а в декабре шеф НАБУ Артем Сытник вообще назвал фальшивыми свидетельства получения Манафортом денежных средств у "регионалов".

Справка

Politico считается экспертами близким к республиканцам СМИ.

В 2007 году проект был основан бывшими сотрудниками The Washington Post Джоном Харрисом и Джимом ВандеХеем.

В том же году наблюдательная группа Media Matters for America обвинила The Politico в "республиканском уклоне".

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