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NEWSru.ua // Украина // Среда, 11 января 2017 г.
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В Украине гололёд и метели: за сутки на дорогах погибло 6 человек
время публикации: 13:35
последнее обновление: 14:28
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В Украине гололёд и метели
По информации Нацполиции, за минувшие сутки в Украине в результате сложных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах погибли шестеро и были травмированы 46 граждан
В Запорожской области в кювет упал автозак с 11 заключенными
В Украине гололёд и метели

Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины (ГСЧС) предупреждает о сильном снеге, метелях, порывах ветра на юге Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В Запорожской области в кювет упал автозак с 11 заключенными

"По данным Гидрометцентра, в ближайший час и до конца суток 11 января в южной части страны (Одесская, Николаевская, Херсонская области) порывы ветра 15-20 м/с, местами налипание мокрого снега, гололед, метели, на дорогах гололедица, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях сильный снег и мокрый снег", - говорится в сообщении.

К тому же, 12 января в Карпатах, днем и в восточных областях прогнозируются порывы ветра 15-20 м/сек.

Спасатели обращаются к гражданам с просьбой об осторожности во время пребывания на улице и призывают по возможности не пользоваться собственным автотранспортом.

По информации Нацполиции, за минувшие сутки в Украине в результате сложных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах погибли шестеро и были травмированы 46 граждан.

Критической по аварийности остается ситуация во Львовской, Житомирской, Черниговской и Кировоградской областях.

Уровень аварийности был высоким в Черновицкой, Хмельницкой, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

В Нацполиции напомнили, что на автодорогах государственного значения сейчас действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.

Ранее сообщалось, что в Украину на Рождество придут 20-градусные морозы. В частности, Укргидрометцентр сообщал, что 6-7 января ночью будет 13-19 градусов мороза, местами до 20-26 градусов, а днем - до 11-17 градусов мороза. Сообщалось также, что 8-9 января холодная погода в Украине сохранится.

По состоянию на 9 января в 4-х областях Украины движение транспорта было ограниченным, а в 5 населенных пунктах не было света.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун предупредила украинцев, что длительное пребывание на улице в сильный мороз может вызвать обморожение. Кроме того, врачи и Нацполиция дали советы украинцам, как пережить морозы.

В Запорожской области в кювет упал автозак с 11 заключенными

В Запорожской области на скользкой дороге перевернулся и упал в кювет автозак с 11 заключенными, один из них получил перелом плеча, остальные - ушибы.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе патрульной полиции Запорожья, спецавтомобиль с заключенными попал в ДТП вечером 10 января на Донецком шоссе в районе села Тепличное.

"Водитель автозака, перевозившего 11 заключенных, не справился с управлением. Автомобиль вылетел с проезжей части и перевернулся в кювет. Патрульные, работающие на месте происшествия, установили, что причиной ДТП стало нарушение водителем скоростного режима в условиях неблагоприятной дорожной обстановки", - рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Запорожья Юлия Шеймухова.

Как сообщил агентству глава Независимого профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко, в результате аварии один из заключенных, находившихся в перевернувшемся автозаке, получил закрытый перелом плеча, остальные отделались ушибами и ссадинами.

Медики "скорой" оказали пострадавшим помощь, после чего заключенные были отправлены по маршруту на другом спецавтомобиле.

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