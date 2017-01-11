Российские офицеры в миссии ОБСЕ - это кадровые сотрудники либо ГРУ, либо ФСБ, считает генерал Кременецкий

Сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе могут быть представителями российских спецслужб или разведки. Такое мнение высказал бывший руководитель Совместного центра по контролю и координации прекращения огня на Донбассе (СЦКК) генерал-майор Борис Кременецкий, передает "Украинская правда".

"Я уверен, что любые российские офицеры в миссии ОБСЕ - это кадровые сотрудники либо ГРУ, либо ФСБ. Другого там просто быть не может. Но они члены миссии, поэтому пользуются всеми привилегиями и авторитетом, которым пользуются наблюдатели ОБСЕ, независимо от национальности", - сказал генерал.

"Поэтому мы не можем с формальной точки зрения спрашивать, из какой он страны. Это может быть Джон Смит, но русский по национальности. Или это может быть Иван Иванов - болгарин, американец или кто угодно", - отметил военнослужащий.

"В ОБСЕ из 652 наблюдателей 39 - россияне", - информирует Кременецкий.

"Но у нас нет гарантий, что другие страны не могут предоставлять информацию. Есть очень много бывших офицеров из других стран, которые в свое время учились в советских военных заведениях. Но если мы замечаем какого-то наблюдателя за подозрительными делами, мы об этом информируем. Бывали такие случаи... Тогда некоторые наблюдатели просто покидали миссию и ехали домой", - добавил Кременецкий.

Отметим, еще летом Служба безопасности Украины уличила начальника штаба российского представительства в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращении огня (СЦКК) полковника Владимира Чебана в действиях, противоречащих Минским соглашениям, и выдворила его из страны с запретом въезда на 5 лет.

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