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NEWSru.ua // Украина // Среда, 11 января 2017 г.
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Российские офицеры в миссии ОБСЕ - это кадровые сотрудники либо ГРУ, либо ФСБ, считает генерал Кременецкий
время публикации: 14:14
последнее обновление: 15:18
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Борис Кременецкий

Сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе могут быть представителями российских спецслужб или разведки. Такое мнение высказал бывший руководитель Совместного центра по контролю и координации прекращения огня на Донбассе (СЦКК) генерал-майор Борис Кременецкий, передает "Украинская правда".

"Я уверен, что любые российские офицеры в миссии ОБСЕ - это кадровые сотрудники либо ГРУ, либо ФСБ. Другого там просто быть не может. Но они члены миссии, поэтому пользуются всеми привилегиями и авторитетом, которым пользуются наблюдатели ОБСЕ, независимо от национальности", - сказал генерал.

"Поэтому мы не можем с формальной точки зрения спрашивать, из какой он страны. Это может быть Джон Смит, но русский по национальности. Или это может быть Иван Иванов - болгарин, американец или кто угодно", - отметил военнослужащий.

"В ОБСЕ из 652 наблюдателей 39 - россияне", - информирует Кременецкий.

"Но у нас нет гарантий, что другие страны не могут предоставлять информацию. Есть очень много бывших офицеров из других стран, которые в свое время учились в советских военных заведениях. Но если мы замечаем какого-то наблюдателя за подозрительными делами, мы об этом информируем. Бывали такие случаи... Тогда некоторые наблюдатели просто покидали миссию и ехали домой", - добавил Кременецкий.

Отметим, еще летом Служба безопасности Украины уличила начальника штаба российского представительства в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращении огня (СЦКК) полковника Владимира Чебана в действиях, противоречащих Минским соглашениям, и выдворила его из страны с запретом въезда на 5 лет.

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