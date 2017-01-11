Поплавский запатентовал две колбасы: "Ректорскую" и "Профессорскую"

Народный депутат Михаил Поплавский (фракция "Воля народа") зарегистрировал два торговых знака: "Колбаса "Ректорская" и "Колбаса "Профессорская".
Об этом пишет "Интерфакс-Украина", ссылаясь на данные на сайте Украинского института интеллектуальной собственности (Укрпатент).
Товарные знаки зарегистрированы 26 декабря 2016 года.
Напомним, Поплавский был ректором Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиИ) с 1993 по 2015 гг.
Не так давно также стало известно, что Поплавский зарегистрировал сеть эко-магазинов "ПоплавОк".
Добавим, что весной 2015 года сеть АЗС "ПММ", принадлежащая артисту и политику Михаилу Поплавскому, продала две станции на 46-м километре трассы Киев-Одесса. Покупателем выступила "БРСМ-Нафта" .
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