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NEWSru.ua // Украина // Среда, 11 января 2017 г.
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Поплавский запатентовал две колбасы: "Ректорскую" и "Профессорскую"
время публикации: 16:43
последнее обновление: 16:43
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Народный депутат Михаил Поплавский (фракция "Воля народа") зарегистрировал два торговых знака: "Колбаса "Ректорская" и "Колбаса "Профессорская"

Народный депутат Михаил Поплавский (фракция "Воля народа") зарегистрировал два торговых знака: "Колбаса "Ректорская" и "Колбаса "Профессорская".

Об этом пишет "Интерфакс-Украина", ссылаясь на данные на сайте Украинского института интеллектуальной собственности (Укрпатент).

Товарные знаки зарегистрированы 26 декабря 2016 года.

Напомним, Поплавский был ректором Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиИ) с 1993 по 2015 гг.

Не так давно также стало известно, что Поплавский зарегистрировал сеть эко-магазинов "ПоплавОк".

Добавим, что весной 2015 года сеть АЗС "ПММ", принадлежащая артисту и политику Михаилу Поплавскому, продала две станции на 46-м километре трассы Киев-Одесса. Покупателем выступила "БРСМ-Нафта" .

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Среда, 11 января 2017 г.  

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