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NEWSru.ua // Украина // Среда, 11 января 2017 г.
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Климкин осудил вандализм на польском мемориале в Гуте Пеняцкой
время публикации: 07:03
последнее обновление: 07:03
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Провокаторам, которые повредили польский мемориал в Гуте Пеняцкой на Львовщине, не удастся поссорить украинцев и поляков, преступники должны быть наказаны. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Twitter

Провокаторам, которые повредили польский мемориал в Гуте Пеняцкой на Львовщине, не удастся поссорить украинцев и поляков, преступники должны быть наказаны. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Twitter.

"Решительно осуждаю акт вандализма на польском мемориале. Такими провокациями нас поссорить не удастся. А преступники должны быть наказаны", - написал он.

Напомним, в селе Гута Пеняцкая Бродовского района Львовской области неизвестные на Рождественские праздники повредили памятник с фамилиями поляков, убитых гитлеровцами в 1944 году, обрисовав его сине-желтой и красно-черной краской.

В связи с этим МИД Польши призвал украинскую власть к немедленному расследованию дела об уничтожении памятника и к наказанию виновных.

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