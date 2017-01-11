Климкин осудил вандализм на польском мемориале в Гуте Пеняцкой

Провокаторам, которые повредили польский мемориал в Гуте Пеняцкой на Львовщине, не удастся поссорить украинцев и поляков, преступники должны быть наказаны. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Twitter.

"Решительно осуждаю акт вандализма на польском мемориале. Такими провокациями нас поссорить не удастся. А преступники должны быть наказаны", - написал он.

Напомним, в селе Гута Пеняцкая Бродовского района Львовской области неизвестные на Рождественские праздники повредили памятник с фамилиями поляков, убитых гитлеровцами в 1944 году, обрисовав его сине-желтой и красно-черной краской.

В связи с этим МИД Польши призвал украинскую власть к немедленному расследованию дела об уничтожении памятника и к наказанию виновных.

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