Украина призвала ООН "не прятать голову в песок", когда речь идёт о военных конфликтах в мире

Совет Безопасности ООН и генсек Организации могли бы более эффективно использовать свои возможности для предотвращения кровавым конфликтам еще до того, как они забрали тысячи жизней.

Однако из-за активности агрессоров, в том числе в Совбезе, и пассивности других членов Организации мирные решения блокируются раз за разом, заявил во вторник во время дебатов СБ ООН по вопросам предупреждения конфликтов заместитель главы МИДа Сергей Кислица, сообщает "Укринформ".

"Совбез должен использовать превентивную дипломатию более решительно. Жаль, что в связи с обструктивной позицией одного из постоянных членов, Совет сегодня остается заблокированным для выполнения своих прямых обязанностей во многих кризисных ситуациях", - подчеркнул украинский представитель.

Он напомнил, что в свое время Генассамблея приняла резолюции, которые осуждают агрессию и оккупацию Крыма.

"Но попытки Совета Безопасности остановить военную агрессию были в очередной раз заблокированы постоянным членом, который и является виновником", - подчеркнул заместитель министра.

По его словам, в Украине ожидали от бывшего генсека ООН соответствующей реакции, но он "не выходил за рамки высказываний о своей обеспокоенности". Подобная ситуация была в Грузии в 2008 году. Не лучше дела обстоят и в попытках ООН урегулировать сирийский конфликт.

"Мы стали свидетелями неспособности Совбеза адекватно реагировать на бойню и резню, которые происходили в Алеппо и других регионах Сирии после шести последовательных "вето" одного и того же постоянного члена. Какой результат? Алеппо разбомбили вдребезги, много невинных жизней потеряно, заявленное прекращение огня едва удерживается, а перспективы урегулирования еще предстоит выяснить", - заявил представитель Украины.

Он подчеркнул, что предотвращение конфликтов является наиболее эффективным способом избежать страданий людей, а также наименее дорогим инструментом для решения конфликтов.

"К сожалению, слишком часто государства-члены прячут свои головы в песок, пока не станет слишком поздно. Этот шаблон должен быть изменен, чтобы быть уверенными, что Сребреница, Руанда и Алеппо не повторятся больше", - заявил Кислица.

Представитель Украины также призвал нового генерального секретаря играть особую роль в предотвращении конфликтов.

"Мы ожидаем от него активных, объективных и независимых действий, предусматривающий, в том числе, привлечение внимания Совета Безопасности к наиболее тревожным ситуациям", - заявил он.

Эта функция Генерального секретаря предусмотрена в Уставе, но, к сожалению, недостаточно использовалась на протяжении многих лет, констатировал заместитель главы МИД Украины.

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