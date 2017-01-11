Жебривский обязал подчинённых общаться на украинском и учить английский

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский обязал подчиненных общаться на украинском на работе. Об этом он написал на своей Facebook-странице.

Жебривский опубликовал текст распоряжения "О применении государственного языка работниками облгосадминистрации при исполнении своих должностных обязанностей", которое он подписал 10 января

"Отныне в Донецкой ОВГА переходим на использование исключительно украинского языка. В прошлом году мы дважды организовывали курсы делового украинского языка для работников администрации, затем проверили свои знания на Радиодиктанте национального единства", - сообщил он.

По словам Жебривского, в 2017 ОВГА организует для своих работников курсы изучения английского языка.

Напомним, в сентябре 2016 года президент Петр Порошенко призвал владельцев телеканалов к увеличению присутствия украинского языка в эфире.

На освобожденном Донбассе активно расширяется сетка украинского вещания.

Cсылки по теме: