Жебривский обязал подчинённых общаться на украинском и учить английский

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский обязал подчиненных общаться на украинском на работе. Об этом он написал на своей Facebook-странице.
Жебривский опубликовал текст распоряжения "О применении государственного языка работниками облгосадминистрации при исполнении своих должностных обязанностей", которое он подписал 10 января
"Отныне в Донецкой ОВГА переходим на использование исключительно украинского языка. В прошлом году мы дважды организовывали курсы делового украинского языка для работников администрации, затем проверили свои знания на Радиодиктанте национального единства", - сообщил он.
По словам Жебривского, в 2017 ОВГА организует для своих работников курсы изучения английского языка.
Напомним, в сентябре 2016 года президент Петр Порошенко призвал владельцев телеканалов к увеличению присутствия украинского языка в эфире.
На освобожденном Донбассе активно расширяется сетка украинского вещания.
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