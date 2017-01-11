В Харькове интернет-сепаратиста приговорили к 3,5 годам тюрьмы

Суд в Харькове приговорил к трем с половиной годам лишения свободы обвиняемого в распространении в Интернете материалов с призывами к изменению границ Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в среду, 11 января.

Октябрьский районный суд Харькова признал виновным 39-летнего мужчину по статьям "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "незаконное обращение с оружием и боеприпасами". По информации СБУ, злоумышленник незаконно приобрел и хранил дома автомат Калашникова АК-74 с патронами.

"39-летний сепаратист размещал в Интернете сообщения, направленные на уничтожение украинской государственности, создание псевдогосударственные образования "Новороссия", отсоединение западных регионов Украины, усиление гражданского противостояния между жителями Донбасса и жителями других регионов, провоцирование массовых беспорядков, эскалации вооруженного конфликта", - заявляют в СБУ.

В сообщении ведомства отметили, что противоправная направленность публикаций была подтверждена выводами экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Ранее СБУ задержала в Павлограде на Днепропетровщине работника популярной радиостанции, который вел активную антиукраинскую пропаганду в социальных сетях.

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