Херсон снова закрывают для грузовиков

Херсон с 00.00 часов 12 января закрыли для въезда большегрузного автотранспорта.

Об этом сообщили в среду 11 января в отделе общественных связей Херсонского городского совета.

"С 00.00 часов (12 января) Херсон закрыт для движения большегрузного автомобильного транспорта. Ограничить въезд грузовиков решили из-за сложных погодных условий. На период действия запрещения движения большегрузного грузового транспорта определены места отстоя - на въезде в город, на Николаевском шоссе, в районе авторынка, на Бериславском шоссе, в районе завода "Данон", на шоссе Вячеслава Чорновила (Киндийском), в районе винзавода и въезда в поселок Камышаны. Подвоз товаров к торговым объектам должен осуществляться транспортом малой грузоподъёмности", - сообщили в отделе общественных связей горсовета.

По информации мэрии, "в период непогоды будут дежурить специализированные транспортные средства для ликвидации заторов, которые возникают по вине контрагентов предприятий".

Как сообщалось, в связи со сложными погодными условиями, которые были на Херсонщине 6, 7 и 8 января 2017 года из-за перемещения активного южного циклона, грузовой транспорт в город Херсон в указанные дни не пускали, а отправляли в места отстоя, чтобы переждать непогоду.

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