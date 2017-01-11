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NEWSru.ua // Украина // Среда, 11 января 2017 г.
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За новогоднюю неделю гриппом заболели более четверти миллиона украинцев. Умерло шесть человек
время публикации: 19:52
последнее обновление: 19:52
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В период с 2 по 8 января в Украине зарегистрировано 250 227 больных гриппом и ОРВИ

В период с 2 по 8 января в Украине зарегистрировано 250 227 больных гриппом и ОРВИ.

Об этом сообщает Центр гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

"За отчетную первую неделю гриппом и ОРВИ заболели 250 227 человек, из них 52,6% составляют дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемость гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составляет 587,5 на 100 тысяч населения, что на 32,2 % меньше прошедшей недели", - говорится в сообщении.

В Центре отметили, что тенденция к снижению заболеваемости связана с новогодними праздниками и каникулами в учебно-воспитательных заведениях.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Волынской области - 945, самый меньший – в Луганской - 136,9 на 100 тыс. населения.

Также за прошлую неделю зарегистрировано шесть летальных случаев от гриппа: в Черкасской, Донецкой областях по одному случаю, в Запорожской, Львовской – по два случая, из них один ребенок.

Добавим, что специалисты прогнозируют пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в феврале.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что за неделю с 25 декабря 2016 года по 1 января 2017-го - в Украине зарегистрировано шесть летальных случаев из-за гриппа.

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Среда, 11 января 2017 г.  

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