Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании Года Японии в Украине и во время встречи с послом Японии Шигеки Суми выразил слова благодарности "стране восходящего солнца" за неизменную и твердую поддержку независимости и территориальной целостности Украины, которую эта страна постоянно демонстрирует.

Как сообщает в среду 11 января пресс-служба главы Украинского государства, Порошенко также отметил роль Японии в предоставлении помощи Украине в проведении структурных реформ и напомнил о выделении 1,8 млрд долларов в течение 2014-2016 годов для поддержки Украинского государства на пути изменений во многих сферах общественной жизни, в частности в реформировании правоохранительных органов и создании новой полиции, внедрении судебной реформы, решении целого ряда экологических программ и других проектах.

"Это очень символично, что Год Японии в Украине будет происходить в двадцать пятую годовщину установления дипломатических отношений между нашими странами", - сказал президент.

Глава государства выразил убеждение, что это беспрецедентное событие станет важной вехой в украинско-японских двусторонних отношениях, будет способствовать сближению культур и народов, усилит межчеловеческие контакты.

Как сообщалось, ранее посол Японии в Украине Суми отметил, что его страна стала единственной страной в Азии, которая ввела санкции против России за оккупацию Крыма и войну на Донбассе.

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