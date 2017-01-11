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NEWSru.ua // Украина // Среда, 11 января 2017 г.
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Львовский облсовет обещает восстановить мемориал полякам в Гуте Пеняцкой
время публикации: 22:05
последнее обновление: 22:05
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Львовский облсовет обещает восстановить мемориал полякам в Гуте Пеняцкой

С надгробий, которые разрисовали вандалы на мемориале погибшим полякам в Гуте Пеняцкой, уже смыли надписи, вопрос же о дальнейшей реконструкции монумента решат депутаты Львовского областного совета на ближайшей сессии.

Это отметил, побывав на месте совершенного вандализма, заместитель председателя Львовского облсовета Владимир Гирняк, сообщает "Укринформ".

"Версия о том, что могилу поляков разрушили местные жители, не выдерживает никакой критики. Это сделали определенные силы, которые не хотят украинско-польского взаимопонимания. На очередном заседании сессии облсовета будет принято решение относительно акта вандализма и восстановления монумента в Гуте Пеняцкой. Совместно с польской стороной будем работать над механизмом восстановления памятника", - отметил Гирняк.

Заместитель председателя облсовета не уверен, что это удастся сделать до 28 февраля - годовщины трагедии, когда почтить жертв массового уничтожения жителей Гуты Пеняцкой сюда традиционно съезжаются родные погибших из Украины и Польши. Вместе с тем он подчеркнул, что следует позаботиться и об украинских монументах, разрушенных на территории Польши. В их уничтожении прослеживается тот же почерк.

Как сообщалось, в селе Гута Пеняцкая Бродовского района на Львовщине неизвестные накануне повредили памятник с фамилиями поляков, убитых в 1944 году гитлеровцами за поддержку польской самообороны и советских партизан. Тогда погибло более 800 человек, включая женщин и детей.

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