Полиция отрицает, что найденное в Одессе тело принадлежит свидетелю по делу Грабовского

Одесская полиция опровергает информацию о том, что найденное тело принадлежит ключевому свидетелю по делу об убийстве Юрия Грабовского Федосенко. Адвокаты заявляют об угрозах.

В пресс-службе Нацполиции Одесской области сообщили, что тело, о котором идет речь, было найдено за несколько месяцев до момента пропажи Федосенко.

"Этот труп найден задолго до того, как появилась информация о том что Федосенко не выходит на связь", - сказала глава пресс-службы Алена Войтенко.

Она также отметила, что сообщения СМИ основывались на информации адвоката Соколовской. Войтенко уточнила, что Соколовская опознавала тело только по фотографии.

Также, по словам Войтенко, эксперты взяли анализ ДНК трупа и готовы предоставить его родственникам Федосенко для сравнения в любой момент. Однако мать Федосенко на опознание также не явилась.

В то же время адвокат сестры убитого адвоката Грабовского Анна Боряк на своей странице в Facebook заявила об угрозах в адрес ее подзащитной с требованием сменить адвокатов.

Она отметила, что от потерпевшей – сестры Грабовского – требуют сменить адвокатов, "иначе у всех будут проблемы".

"Если с нами, представителями потерпевшей, либо с нашими семьями произойдет любая неожиданность, то заявляю официально, что это связано с нашей профессиональной деятельностью в деле убитого коллеги", - написала она.

Ранее коллега убитого Грабовского, адвокат Соколовская сообщила, что найденный в Одессе труп имеет сходство на 90% с ее пропавшим помощником Федосенко.

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