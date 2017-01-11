На Донбассе ликвидировали подпольную винокурню

В Донецкой области правоохранители ликвидировали подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя, изъяты почти 900 литров суррогата. Об этом сообщило Главное управление ДФС в Донецкой области.

"Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области совместно с работниками прокуратуры Донецкой области в рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) прекращена преступная деятельность, связанная с незаконным производством фальсифицированных ликеро-водочных изделий на мощностях подпольного цеха с последующей реализацией фальсификата через торговую сеть на территории области", - сказано в сообщении.

По результатам проведенных обысков в местах изготовления, хранения и реализации фальсификата сотрудниками налоговой милиции были изъяты 867 литров фальсифицированных алкогольных напитков на сумму 167 тыс. гривень. Следствие продолжается.

Напомним, осенью в Украине погибло 73 человека от отравления суррогатным алкоголем, который производили в Харьковской области.

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