 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Среда, 11 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

На Донбассе ликвидировали подпольную винокурню
время публикации: 12:29
последнее обновление: 12:32
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

На Донбассе ликвидировали подпольную винокурню

В Донецкой области правоохранители ликвидировали подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя, изъяты почти 900 литров суррогата. Об этом сообщило Главное управление ДФС в Донецкой области.

"Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области совместно с работниками прокуратуры Донецкой области в рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) прекращена преступная деятельность, связанная с незаконным производством фальсифицированных ликеро-водочных изделий на мощностях подпольного цеха с последующей реализацией фальсификата через торговую сеть на территории области", - сказано в сообщении.

По результатам проведенных обысков в местах изготовления, хранения и реализации фальсификата сотрудниками налоговой милиции были изъяты 867 литров фальсифицированных алкогольных напитков на сумму 167 тыс. гривень. Следствие продолжается.

Напомним, осенью в Украине погибло 73 человека от отравления суррогатным алкоголем, который производили в Харьковской области.

facebook

Cсылки по теме:

В Кропивницком накрыли подпольный водочный цех
// NEWSru.ua // Украина // 4 января 2017 г.

В Харькове суррогатную водку разливали на станции техобслуживания
// NEWSru.ua // Украина // 21 декабря 2016 г.

На Киевщине выявили два подпольных цеха, которые гнали "элитный" алкоголь
// NEWSru.ua // Украина // 16 декабря 2016 г.

В Шостке производили "брендовый" алкоголь из контрабандного российского спирта
// NEWSru.ua // Украина // 6 декабря 2016 г.

На Тернопольщине поймали полицейских-бутлегеров
// NEWSru.ua // Украина // 30 ноября 2016 г.

Минагрополитики обещает проверять точки сбыта контрафактной водки
// NEWSru.ua // Украина // 4 октября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 13:02
 Гройсман едва не перешёл на "пи-пи-пи", узнав о подозрительном решении Апеляционного суда
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 11 января 2017 г.  

Последняя новость – 13:02

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017