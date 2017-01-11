Генштаб обещает, что выпускников военных кафедр будут отправлять в АТО только добровольно

Выпускников военных кафедр после призыва будут привлекать к проведению антитеррористической операции только добровольно.

Об этом во время брифинга 11 января сообщил заместитель начальника Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Марк Андрусяк, передает "112 UA".

"Действительно, мы планируем призывать их (выпускников военных кафедр, - ред.) в боевые воинские части. Но это привлечение предусматривает их подготовку как военнообученного ресурса для того, чтобы после освобождения причислить их к оперативному резерву первой очереди. Привлечение к АТО будет осуществляться исключительно в добровольном порядке", - отметил Андрусяк.

"Эти офицеры запаса смогут написать рапорты, если они не захотят менять вид военной службы - и в добровольном порядке подключиться к проведению антитеррористической операции. Другой способ - это заключение контрактов. После этого они тоже смогут быть привлечены к АТО", - добавили в Генштабе ВСУ.

По словам Андрусяка, решение о призыве на военную службу офицеров запаса, которые окончили военные кафедры высших учебных заведений и ранее не служили, еще не принято. Такое решение может быть принято в зависимости от того, сколько офицеров-контрактников воспользуются возможностью уволиться с военной службы, передает корреспондент ЛІГА.net.

По закону об усовершенствовании порядка прохождения службы, в особый период может быть введен призыв офицерского состава сроком на 18 месяцев.

В случае необходимости, по приказу министра обороны, будут призываться офицеры запаса в возрасте до 43-х лет, имеющие высшее образование, степень не ниже бакалавра и офицерское звание. Если решение о таком призыве будет принято, офицеры запаса пройдут специальные курсы подготовки сроком до трех месяцев в зависимости от специальности. Министерство обороны будет готово к проведению таких курсов с февраля 2017 года. После прохождения курсов офицеры будут распределены в воинские части в пунктах постоянной дислокации. Андрусяк подчеркнул, что привлечение офицеров запаса, которые будут проходить службу по призыву, к участию в АТО возможно только добровольно. Для этого офицер должен будет подать рапорт о добровольном участии в АТО или заключить контракт на прохождение воинской службы.

Андрусяк отметил, что решение о проведении такого призыва может быть принято после того, как будет ясно, сколько офицеров воспользуются правом на увольнение по закону об усовершенствовании порядка прохождения военной службы.

Ранее стало известно, что погранслужба не планирует возобновлять призыв в 2017 году. Из-за нехватки личного состава в ГПСУ был восстановлен призыв срочников, но уже осенью 2016 года, благодаря увеличению финансирования ведомства, удалось его избежать.

А председатель подкомитета №5 Комитета реформ Министерства обороны и ВСУ генерал-лейтенант Сергей Кропивченко заявил, что до 2020 года Министерство обороны Украины планирует перейти на контрактную службу.

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