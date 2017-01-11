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NEWSru.ua // Украина // Среда, 11 января 2017 г.
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На Харьковщине задержали бывших милиционеров, промышлявших грабежом
время публикации: 15:40
последнее обновление: 16:23
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На Харьковщине задержали бывших милиционеров, промышлявших грабежом
На Харьковщине задержали бывших милиционеров, промышлявших грабежом
На Харьковщине задержали бывших милиционеров, промышлявших грабежом
На Харьковщине задержали бывших милиционеров, промышлявших грабежом

В Харьковской области задержана банда, занимавшаяся разбоем.

Об этом в среду 11 января заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Анатолий Дмитриев.

"Сегодня утром сотрудники Управления уголовного розыска совместно со спецназовцами КОРД задержали группу разбойников в составе четырех человек, среди которых двое – бывшие сотрудники милиции. Один из них уволился три года назад, второй не прошел аттестацию", - написал он в своем Facebook.

"Бандиты напали на харьковского предпринимателя, отобрали у него 10 тыс. долларов США, 30 тыс. гривен, 4 тыс. евро и завладели его иномаркой. Благодаря принятым мерам и оперативному реагированию на сообщения о преступлении воров удалось задержать в течение нескольких часов после совершения разбоя", - рассказал чиновник.

"Имущество, денежные средства и оружие изъято. Открыто уголовное производство по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 3 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортными средствами). Сейчас проверяем задержанных на причастность к совершению других тяжких преступлений. Им грозит до 12 лет тюремного заключения", - добавил Дмитриев.

Напомним, осенью 2016 года в Запорожье правоохранители задержали полицейских, грабивших людей.

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Среда, 11 января 2017 г.  

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