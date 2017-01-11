На Тернопольщине депутат шантажом в соцсетях склонял к проституции

На Тернопольщине в селе Почапинцы депутат организовал собственный интернет-бордель. Об этом сообщает портал 0352.

Будущими проститутками становились влюбленные в него девушки, которых мужчина находил в социальных сетях. Своим жертвам сутенер представлялся бизнесменом и говорил, что хочет жениться, а также просил у них интимные фото.

По словам старшего оперуполномоченного в Тернопольской области Александра Буняка, после того как мужчина получал желаемое фото, он угрожал обнародовать интимные фотографии. Чтобы этого не случилось, депутат принуждал девушек заниматься проституцией.

"Средства, которые поступали, они отдавали указанному гражданину. Час таких услуг стоил от 600 до 1000 гривен. Предоставляли указанные услуги они в гостиницах города Тернополь", – рассказал Буняк.

Последней жертвой депутата-сутенера стала 15-летняя школьница из города Дубно, что на Ривненщине. Она отказалась становиться проституткой и мужчина обнародовал фото девушки. Дело сразу же получило огласку, им занялась полиция. Сейчас правоохранителям известны четыре жертвы сутенера.

Депутату инкриминируется сразу 4 статьи Уголовного кодекса. Он находится под домашним арестом.

Ранее полиция ликвидировала во Львове и Харькове сети борделей, которые были завуалированы под стриптиз-клубы.

Cсылки по теме: