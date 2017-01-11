Среди боевиков - вспышка опасной инфекции

Среди оккупантов Донецкой области зафиксирована вспышка туляремии. Об этом написал в Facebook руководитель группі "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
"Среди боевиков подразделений "1-го АК ДНР", которые находятся на позициях в Новоазовском районе Донецкой области, зафиксирована вспышка заболевания туляремией (зооантропонозная инфекция, передается человеку при контакте с животными, а также через воду или зараженные продукты)", - сообщил он.
"Больных доставляют в Донецк, в инфекционное отделение больницы им.Вишневского (ЦГКБ №1), где размещают в отдельных боксах. Информация о количестве инфицированных лиц и летальных случаях засекречена, в медицинской документации диагноз не указывается", - написал Тымчук.
Отметим, в частях оккупантов постоянно фиксируются вспышки различных заболеваний. Так в ноябре боевики страдали от часотки.
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