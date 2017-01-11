В Авдеевской промзоне – многочасовые обстрелы. Командование боевиков скрывает потери

За минувшие сутки в зоне антитеррористической операции один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения. Об этом сегодня, 11 января, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Командование боевиков скрывает потери

Террористы за день 23 раза обстреляли позиции сил АТО, ранен один военный



На Луганском направлении боевики нарушали режим прекращения огня в Попаснянском районе, применив легкое вооружение, стрелковое оружие. Кроме того, оккупанты выпустили по позициям сил АТО 4 минометных снаряда. В Троицком применили гранатомет. Дважды открывали огонь в Станице Луганской. Всего за сутки на Луганском направлении зафиксировано 7 вооруженных провокаций.

На Донецком направлении горячими точками неизменно остаются Светлодарская дуга, окраины Горловки, Авдеевка, Донецкий аэропорт. Здесь противник применял минометы калибром 82 мм и 120 мм, выпустив по позициям украинских военных свыше 120 минометных снарядов. В Авдеевской промзоне боевики вели обстрел 6 часов. Всего за сутки на этом направлении зафиксировано 12 случаев нарушения режима прекращения огня.

На Мариупольском направлении наибольшее количество вооруженных провокаций фиксировались в Марьинском районе и на восточных подступах к Мариуполю. Боевики применяли стрелковое оружие, гранатометы, также было 5 случаев использования минометов. Кроме того, в 19.20 вторника диверсионно-разведывательная группа противника попыталась атаковать позицию украинских военных в районе села Тарамчук, нападение было отражено в течение нескольких минут. Всего же за сутки на Мариупольском направлении зафиксировано 30 случаев нарушения режима прекращения огня.

Напомним, 24 декабря оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку боевиков возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

Командование боевиков скрывает потери



За прошедшие сутки в результате нарушения правил безопасности во время разгрузки боеприпасов получили тяжелые травмы пятеро российских военнослужащих, десять самовольно оставили место службы. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"10 января с.г. в 7 отдельной мотострелковой бригаде (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ самовольно оставили место службы десять военнослужащих подразделения противовоздушной обороны. В артиллерийском подразделении бригады вследствие нарушения правил безопасности во время разгрузки боеприпасов получили тяжелые травмы пять военнослужащих", - говорится в сообщении.

В ГУР также отмечают, что в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ увеличивается количество случаев дезертирства и самоубийств, что связано с физическими и морально-психологическими перегрузками личного состава.

По информации пресс-центра, в подразделениях 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК (Донецк) ВС РФ продолжает работать комиссия 1 АК ВС РФ, которой уже выявлено более двадцати фактов сокрытия командованием полка гибели и увечья военнослужащих, которые произошли в этом году.

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