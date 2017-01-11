В Луганске из-за прорыва трубопровода около 250 тысяч человек остались без воды, - ОБСЕ

В оккупированном Луганске около 250 тысяч человек остались без воды из-за прорыва трубопровода на Петровской водонасосной станции возле подконтрольного правительству с. Артема.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ.

В настоящий момент водоснабжение в Луганск ограничено, СММ ОБСЕ способствовала тому, чтобы работники водоканала смогли провести ремонтные работы.

"Наблюдатели посетили место, где находится поврежденная труба. Работники со специализированным оборудованием устраняли повреждения на месте. Ремонтные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что компания "Луганское энергетическое объединение" возобновила водоснабжение оккупированного Луганска, несмотря на долг более 120 млн грн.

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