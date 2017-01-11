В Днипре из-за взрыва самогонного аппарата в реанимацию попал двухлетний мальчик

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В Днипре мужчина, который впервые в жизни попробовал гнать самогон, получил травмы в результате разгерметизации емкости с брагой, которая находилась на огне. Вследствие этого он вместе с маленьким сыном попал в больницу, говорится в сюжете ТСН.
"До 25% площади поверхности кожи: обожжено лицо, грудная клетка, руки", - рассказал заведующий реанимации областной детской клинической больницы Днепра Александр Лацинський.
У отца ожоги от кипящей жидкости остались на руке и спине. Общаться с журналистами мужчина не хочет. Зато это делает его мать, которая бегает по больницам между внуком и сыном.
"Первый раз, неопытный. Вот так получилось. Подключил, а потом увидел, что горячий сам бак. Начал подправлять, а оно взорвалось. Спирт загорелся, и, я так понимаю, хлынул кипяток", - говорит Лидия Репех.
Следствие уже установило, что взрыв произошел из-за того, что самодельная емкость, в которой мужчина варил самогон, разгерметизировалась. За такую неосторожность отцу грозит до двух лет ограничения свободы.
"Это неосторожное телесное повреждение средней тяжести или тяжелое. Также проводим соответствующую проверку, и мужчине может грозить еще и административная ответственность за самогоноварение", - пояснила пресс-секретарь полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.
Соседи семьи, где произошел инцидент, искренне удивлены, потому что никто из тамошней семьи спиртным не злоупотреблял. Крестьяне даже не верят, что в том доме вообще могли гнать самогон. Но еще больше людей в селе удивляет, что самогонный аппарат вообще мог взорваться.
В чем нарушение правил эксплуатации – дискуссию об этом теперь устраивают прямо на улице. Не на камеру признаются, что самогон варят во многих домах, и даже имеют фирменные рецепты, поэтому несчастный случай начинающего вряд ли остановит кого-то из более опытных знатоков этого дела.
Напомним, в начале январе в Сумах полоумный пенсионер подстроил взрыв газа в жилом доме.
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