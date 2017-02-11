В 2017 году полиция Донецкой области задержала 31 боевика

Полицией Донецкой области с начала 2017 года объявлено о подозрении 35 боевикам, задержаны 31, объявлены в розыск – 4 члена незаконных вооруженных формирований.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Донецкой области, выявлять боевиков, которые пытаются попасть на подконтрольную Украине территорию, помогает отлаженный механизм проверки документов граждан по базам МВД на блокпостах, передает "Интерфакс-Украина".

СБУ задержала женщину-снайпера донецких боевиков на линии разграничения



Так, по информации полиции, на КПВВ "Пищевик" во время пересечения линии разграничения был задержан участник бандформирования "Казачий союз "Область войска Донского".

"Он пытался попасть в Мариуполь, чтобы оформить загранпаспорт на себя и жену и отправиться в поездку. Но вместо этого попал к следователю, а в перспективе его ждет до 8 лет лишения свободы", - сказано в сообщении.

Кроме того, как проинформировали в полиции, на прошлой неделе полицейские собрали доказательства противоправной деятельности 6 участников незаконных вооруженных формирований в возрасте от 22 до 59 лет. Среди них – жители Донецка, Лимана, Дружковки, Славянска, Новолуганского.

"Как и большинство "вояк" псевдореспублик, они быстро поняли, что их используют и вышли из НВФ. Каждый из них выезжал в РФ в поисках лучшей доли, но не прижился. Всем объявлено о подозрении, вскоре они предстанут перед судом", - сказано в сообщении.

СБУ задержала женщину-снайпера донецких боевиков на линии разграничения



Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в районе проведения антитеррористической операции на линии разграничения снайпера донецких боевиков.

"Правоохранители задержали женщину на линии разграничения, когда она пыталась попасть на подконтрольную украинской власти территорию для переоформления документов. Сотрудники спецслужбы установили, что она была снайпером взвода быстрого реагирования и радиотелеграфистом внутренних войск так называемого "МВД ДНР", - сообщает пресс-центр СБУ.

По словам задержанной, она в течение четырех месяцев проходила специальную подготовку на территории России в населенном пункте близ города Таганрог в Ростовской области России. Инструкторы лагеря боевиков ранее проходили службу в войсках специального назначения РФ.

Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней). Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Ранее в Курахово полиция задержала боевика из батальона "Дизель". Установлено, что в январе 2015 года житель Курахово поехал в оккупированный Донецк. В военной части боевиков ему предложили бесплатное проживание, должность водителя и заработную плату в 15 тысяч рублей в месяц.

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