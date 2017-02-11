Беларусь отменила запрет на въезд для Сергея Жадана

Беларусь отменила запрет на въезд для украинского писателя Сергея Жадана. Об этом сообщает белорусская редакция "Радио Свобода".
Писатель Сергей Жадан задержан в Минске, ему запретили въезд в Беларусь
"То, что вопрос решился положительно, это хорошее свидетельство, что противоречий между нами нет. Очень рассчитываю, что это - не тенденция, а случайность", - отметил Жадан, пишет издание.
Также в своем Facebook Жадан отметил: "Очень рад возможности и дальше посещать Беларусь и углублять украинско-белорусские культурные связи".
"Здравый смысл и чувство достоинства побеждают все, что было написано в путинских темниках ... Увидимся в мае в Минске на концерте", - добавил Жадан.
Как известно, Сергей Жадан был задержан в Минске в ночь на 11 февраля и сообщено о запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок.
Посольство Украины в Беларуси направило ноту в МИД Беларуси с целью получения официального объяснения о причинах задержания Жадана. Кроме того в МИД Украины был вызван посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, а министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что провел телефонный разговор с главой МИД Беларуси Владимир Макеем относительно задержания украинского писателя.
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