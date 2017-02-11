Писатель Сергей Жадан задержан в Минске, ему запретили въезд в Беларусь

Украинский писатель Сергей Жадан был задержан в Минске в ночь на 11 февраля, его уведомили о запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок. Об этом сам Жадан сообщил 11 февраля на своей странице в Facebook.

Украинские дипломаты готовят ноту по поводу задержания Жадана в Минске - Геращенко



По его словам, около 2 часов ночи к нему в гостиничный номер прибыл милицейский патруль.

"Ничего не объясняя, доставили в отделение, начали пробивать по базе, ничего не нашли. Позвонили в КГБ. Там им посоветовали ехать в другое отделение, Ленинское. В Ленинском снова пробивали по базе, наконец, объяснили - оказывается, мне еще с 2015-го запрещен въезд на территорию РФ с формулировкой "за причастность к террористической деятельности", а поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и на Беларусь с Казахстаном", - отметил он.

"Ночевать пришлось в камере. Утром долго писали объяснительные, расспрашивали о терроризме. В конце концов поставили штамп о запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок", - добавил Жадан.

Ранее похожая ситуация произошла с представителем Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ириной Геращенко, когда в мае 2016 года ей запретили въезд в Беларусь. Но потом отменила этот запрет.

Украинские дипломаты готовят ноту по поводу задержания Жадана в Минске - Геращенко



Министерство иностранных дел Украины и посольство Украины в Беларуси готовят ноту по поводу задержания в Минске Сергея Жадана, украинские дипломаты сопровождают его до пересечения украинско-белорусской границы, сообщила, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"МИД уже дал поручение, чтобы сотрудники посольства сопровождали Сергея в аэропорт и до пересечения границы, об этом только что мне сказала заместитель министра Елена Зеркаль", - сообщила Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

По ее словам, представитель украинского посольства в Беларуси Валерий Жигун подтвердил информацию, что Жадана задержали в Минске, и что он провел ночь в Ленинском райотделе милиции в Минске.

Первый вице-спикер отметила, что в посольстве Украины в Беларуси узнали об инциденте только в субботу утром, потому что семья писателя не обращалась к ним раньше, "а белорусы не дали этой информации о задержании гражданина Украины, что, безусловно, является нарушением".

"Посольство и МИД Украины уже готовят ноту по этому поводу. Это действительно позор и пора жестко ставить вопрос перед Минском о недопустимости действий ФСБ, что таким позорным способом, через формирование общих черных списков пытается таким образом ухудшить и наши с белорусами двусторонние взаимоотношения", - написала Геращенко.

Как сообщил начальник управления консульского обеспечения службы МИД Украины Василий Кирилич в субботу в эфире телеканала "112.Украина", Жадан в данный момент освобожден с требованием покинуть территорию Беларуси. "МИД Украины будет принимать все необходимые меры для выяснения обстоятельств и причин задержания Жадана в Беларуси", - сказал он.

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