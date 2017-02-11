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NEWSru.ua // Украина // Суббота, 11 февраля 2017 г.
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Умер генерал Воробьёв, который отказался выводить армию против Евромайдана
время публикации: 16:59
последнее обновление: 17:00
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Умер генерал Воробьёв, который отказался выводить армию против Евромайдана

Начальник Национального университета обороны Украины им. Ивана Черняховского Геннадий Воробьев умер на 56-м году жизни, сообщил внештатный советник президента Украины Петра Порошенко, волонтер Юрий Бирюков.

"Сегодня он провел совещание. Вернулся в кабинет. В свой рабочий кабинет - ректора Университета обороны Украины. И умер. Сердце. Генерал-полковник Геннадий Петрович Воробьев, позывной Вольный", - написал Бирюков на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

В комментариях к посту Бирюков подтвердил, что Геннадий Воробьев был тем, кто отказался выводить армию против Майдана.

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью генерал-полковника.

"Ушел из жизни выдающийся военный деятель современной Украины генерал-полковник Геннадий Петрович Воробьев. Он умер внезапно на рабочем месте. Благодарю за достойную службу, Геннадий Петрович, за выдержку, за мужество и за честность. Светлая память о Вас навсегда останется в наших сердцах", - написал Порошенко на своей странице в микроблоге Твиттер.

Генерал-полковник Геннадий Воробьев (1961 года рождения) с 18 ноября 2009 года по 17 января 2014 года занимал пост командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. С 16 февраля 2014 года был первым заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.

21 мая 2016 года министр обороны Украины Степан Полторак представил Воробьева в должности исполняющего обязанности начальника Национального университета обороны Украины им. И. Черняховского.

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// NEWSru.ua // Украина // 21 мая 2016 г.

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// NEWSru.ua // Украина // 21 мая 2016 г.

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Суббота, 11 февраля 2017 г.  

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