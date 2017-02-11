В Луганской области исчезли украинские разведчики

Группа украинских разведчиков, выполнявших задачи на передовой в Луганской области, не вышла на связь. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Луганск".
"Группа военнослужащих одного из разведывательных подразделений Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется в Луганской области, выполняла задание по ведению наблюдения за противником на переднем крае наших позиций. В определенное время военнослужащие на связь не вышли", - говорится в сообщении.
В ОТГ "Луганск" отметили, что сейчас ведутся поиски разведчиков и выясняются обстоятельства происшествия.
Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в районе проведения антитеррористической операции наибольшее количество обстрелов со стороны пророссийских боевиков зафиксировано на Мариупольском направлении. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
По его данным, на Мариупольском направлении было зафиксировано 35 случаев нарушения режима тишины. Активнее всего боевики нарушали режим прекращения огня в районе Красногоровки.
Кроме того, Главное управление разведки сообщает, что в России активизировали работу центров по вербовке наемников в состав оккупационных войск. Завербованных для "службы" на Донбассе отправляют в пункты сбора в Ростовской области.
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