Состояние здоровья похищенных пиратами в водах Нигерии членов экипажа судна удовлетворительное - МИД Украины

Жизни и здоровью членов экипажа судна BBC Caribbean, похищенных пиратами в территориальных водах Нигерии, ничего не угрожает, сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

"Состояние похищенных членов экипажа BBC Caribbean удовлетворительное, угрозы их жизни и здоровью нет", - сказано в сообщении департамента консульской службы МИД Украины на официальной странице в микроблоге Твиттер в субботу.

Как сообщалось, 8 февраля посольство РФ в Нигерии сообщило о похищении пиратами 7 российских моряков и 1 украинского: "В территориальных водах Нигерии произошло пиратское нападение на судно BBC Caribbean. С борта подвергшегося пиратскому нападению судна BBC Caribbean похищены семь граждан России и гражданин Украины".

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