 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Суббота, 11 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Состояние здоровья похищенных пиратами в водах Нигерии членов экипажа судна удовлетворительное - МИД Украины
время публикации: 18:24
последнее обновление: 18:24
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Жизни и здоровью членов экипажа судна BBC Caribbean, похищенных пиратами в территориальных водах Нигерии, ничего не угрожает

Жизни и здоровью членов экипажа судна BBC Caribbean, похищенных пиратами в территориальных водах Нигерии, ничего не угрожает, сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

"Состояние похищенных членов экипажа BBC Caribbean удовлетворительное, угрозы их жизни и здоровью нет", - сказано в сообщении департамента консульской службы МИД Украины на официальной странице в микроблоге Твиттер в субботу.

Как сообщалось, 8 февраля посольство РФ в Нигерии сообщило о похищении пиратами 7 российских моряков и 1 украинского: "В территориальных водах Нигерии произошло пиратское нападение на судно BBC Caribbean. С борта подвергшегося пиратскому нападению судна BBC Caribbean похищены семь граждан России и гражданин Украины".

facebook

Cсылки по теме:

Капитан захваченного пиратами в Нигерии судна вышел на связь
// NEWSru.ua // В мире // 9 февраля 2017 г.

В Нигерии пираты захватили в заложники украинца и семерых россиян
// NEWSru.ua // В мире // 8 февраля 2017 г.

У побережья Нигерии пираты напали на французское судно и похитили двух моряков
// NEWSru.ua // В мире // 25 февраля 2016 г.

У побережья Нигерии пираты напали на польское судно: похитили 5 человек
// NEWSru.ua // В мире // 27 ноября 2015 г.

У берегов Нигерии пираты похитили четырёх моряков, среди которых украинцы и литовцы
// NEWSru.ua // В мире // 22 октября 2015 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 19:17
 В 2017 году полиция Донецкой области задержала 31 боевика
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Суббота, 11 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 19:17

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017