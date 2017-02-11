РосСМИ сообщили о задержании 47 украинцев из "наркосиндиката". МВД: это жертвы торговли людьми

В Подмосковье управление по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ совместно с ФСБ ликвидировало международный наркосиндикат "ХимПром" с годовым оборотом более 2 млрд рублей, в результате спецоперации задержаны 67 человек, 47 из которых - граждане Украины. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на ТАСС и представителя МВД РФ Ирину Волк.

В МВД заявляют, что задержанные украинцы – жертвы торговли людьми



"Следственный департамент МВД России принял к производству уголовные дела, возбужденные в отношении задержанных участников группы на территории Московской и Свердловской областей, проводится анализ всех уголовных дел, возбужденных в других регионах в отношении участников группировки, в целях их объединения в одно производство. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 210 УК РФ - "Организация преступного сообщества", - заявила Волк. По ее словам, в 2015 году лицами, находящимися в Украине, для организации сбыта наркотических средств на территории РФ, был организован интернет-магазин "ХимПром", который размещал информацию о видах, ценах и способах приобретения наркотиков.

Волк заявила, что "для вербовки участников наркогруппировки в украинских СМИ массово размещались объявления с предложениями о приеме на высокооплачиваемую работу в качестве курьеров или экспедиторов на территории РФ, вербовочные пункты располагались в Киеве".

Также она сообщила, что нанимаемым лицам выдавались банковские карты, оформленные на подставных лиц, фиктивные паспорта и водительские удостоверения граждан РФ с признаками подделки, а также телефоны с установленными интернет-мессенджерами, по которым они получали указания от организаторов наркогруппировки.

По словам Волк, в ходе спецоперации были ликвидированы 3 лаборатории "ХимПрома" в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах Московской области, пресечена логистическая деятельность структурных подразделений группировки, которые доставляли в 14 регионов России особо крупные партии наркотиков в специально оборудованных тайниках в машинах, установлены места расположения оптовых складов в 10 регионах РФ. В свою очередь начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил, что обнародованная информация требует официального подтверждения.

"Посольство Украины в РФ обратилось к МИД России и следственному департаменту МВД РФ с запросом подтвердить информацию о наличии среди задержанных граждан Украины, состав инкриминируемых им преступлений, место содержания и намерено предоставить адвоката", - сообщил Кирилич.

Также он подчеркнул, что анализ задержанных и осужденных в РФ граждан Украины по обвинению в сбыте наркотиков свидетельствует о заметном росте количественного показателя задержанных украинцев.

"По имеющейся информации, есть основания полагать, что существуют устойчивые схемы по ввозу граждан Украины в РФ при посредничестве ряда структур, которые выдают себя за агенства по подбору персонала для работы в России. С этой целью они размещают соответствующие объявления на улицах, в метро, печатных СМИ, прежде всего региональных", - заявил Кирилич.

"МИД предостерегает украинцев от принятия решений в поиске работы путем договоренности с непроверенными или сомнительными посредниками. Мы должны понимать, что трудоустройство за рубежом возможно только законным путем с соблюдением установленных требований", - подчеркнул представитель департамента МИД.

В МВД заявляют, что задержанные украинцы – жертвы торговли людьми



В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что граждане Украины, задержанные в России по делу о международном наркосиндикате, являются жертвами торговцев людьми.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу МВД, речь идет об украинцах, которые выезжали в РФ на заработки и были вовлечены в криминал.

"Нацполиция и МВД последовательно борется с организованными группами торговцев людьми. На территории Российской Федерации находится сотни наших граждан, которые в разное время стали жертвами торговцев людьми… Пропагандисты РФ представляют их не как жертв незаконного промысла, а именно как участников организованной преступной группы", - сказали в пресс-службе.

Вместе с тем, по словам собеседника, в таких случаях очень сложно доказать, что речь идет именно о торговле людьми, и сложно вернуть граждан на родину даже для отбывания наказания.

Поэтому в Министерстве внутренних дел призывают граждан Украины не искать легких заработков за рубежом.

Ранее в Минске в ночь на 11 февраля был задержан украинский писатель Сергей Жадан, его уведомили о запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок.

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