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NEWSru.ua // Украина // Суббота, 11 февраля 2017 г.
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В Киеве горел радиорынок "Караваевы Дачи"
время публикации: 20:44
последнее обновление: 22:09
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В Киеве произошел пожар на радиорынке "Караваевы Дачи"

В Киеве произошел пожар на радиорынке "Караваевы Дачи". Об этом сообщается на Facebook-странице "Киев оперативный".

Как сообщает канал "112 Украина", возгорание произошло в одной палатке, которая расположена у самого входа в радиорынок.

По состоянию на 13:20 пожар ликвидирован, пожарных машин на месте нет.

Как рассказали очевидцы, возгорание произошло около 9 утра. Они предполагают, что причиной могло стать замыкание кондиционера или обогревателей, но официальной информации о причинах пожара нет.

Позже пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Александр Макушенко в эфире "112 Украина" сообщил, что в результате пожара пострадал один человек.

"В 9:41 в ГУ ГосЧС поступило сообщение, что в одном из торговых павильонов на радиорынке произошло возгорание. На место происшествия сразу прибыли спасатели. Своими действиями они предотвратили распространение огня на расположенные рядом павильоны и предотвратили образование большого возгорания. В 10:20 удалось потушить возгорание. В скорую медицинскую помощь обратился один гражданин с легкой степенью отравления, но потом от госпитализации он отказался", - сообщил Макушенко.

Отметим, в 2012 году радиорынок "Караваевы Дачи" тоже горел.

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Суббота, 11 февраля 2017 г.  

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