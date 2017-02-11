Украина проведёт стрельбы из "Буков" у Крыма. Россия уже угрожает системой ПВО

Украина проведет на Херсонщине учения, на которых отработают боевые стрельбы подразделения, вооруженные ЗРК "Бук-М1". Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передает сайт Минобороны.

Россия приведет ПВО в боевую готовность из-за учений Украины



По его словам, запланировано проведение летно-методических сборов и летно-тактических учений авиационных подразделений, авиационное обеспечение бригадных и батальонных тактических учений других видов Вооруженных Сил Украины с отработкой летно-тактических упражнений.

"Для обеспечения слаживания зенитных ракетных подразделений заланировано проведение около 50 тактических учений с командными пунктами бригад, полков и основными подразделениями, на полигонах почти 25 тактических учений с зенитными ракетными батареями ЗРК "Бук М1", а также около 35 тактико-специальных учений с подразделениями обеспечения", - сказал Гуцуляк.

В частности, на полигоне "Ягорлик" в Херсонской области проведут боевые стрельбы подразделения, вооруженные ЗРК "Бук-М1".

Россия приведет ПВО в боевую готовность из-за учений Украины



Россия не рассматривает как угрозу предстоящие украинские ракетные учения возле аннексированного Крыма, но приведет свою противовоздушную оборону в повышенную готовность. Об этом заявил глава оборонного комитета Совета Федерации РФ Виктор Озеров, передает "Украинская Правда" со ссылкой на "РИА Новости".

Он отметил, что Россия при этом не рассматривает эти стрельбы как угрозу, поскольку является "достаточно сильной в военном отношении державой, чтобы постоять за себя".

Озеров также пригрозил Украине серьезными последствиями в случае "нарушении границ", имея в виду оккупированный полуостров.

"И Украина, разумеется, понимает, что нарушение в любом виде границ России чревато очень серьезными для них последствиями", - заявил он.

Как известно, предыдущим учениям на юге Украины предшествовал очередной скандал с РФ.

1 декабря 2016 года в Херсонской области расчеты зенитно-ракетных комплексов подразделений Воздушных сил ВСУ осуществили успешные пуски 16 зенитных управляемых ракет средней дальности.

Учения вызвали возмущение у РФ - она считала, что ракеты будут запускать на ее территорию, и пригрозила Украине ракетным ударом по пусковым установкам.

В январе 2017-го Министерство обороны Украины решило сделать учебные воздушные ракетные стрельбы на юге страны регулярными.

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