Российские кураторы приказали боевикам мешать работе ОБСЕ и интересуются отношением местных к Захарченко

Российско-оккупационное командование приказало боевикам усилить давление на представителей ОБСЕ. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Facebook.
"Российским оккупационным командованием дано указание руководству 1 АК (Донецк) ВС РФ усилить давление на представителей ОБСЕ и введение в заблуждение членов Специальной мониторинговой миссии по количеству обстрелов и направлений вдоль линии разграничения", - говорится в сообщении.
Кроме того, наблюдателям препятствуют мониторить потенциальные места ввоза военной техники с территории России.
"Наблюдателям не дается разрешение на посещение населенных пунктов, которые якобы были обстреляны силами АТО, а также создаются препятствия мониторинга потенциальных мест ввоза военной техники с территории РФ", - сообщает разведка.
Также по данным ГУР, российская ФСБ под видом журналистов расспрашивает население временно оккупированной части Донецкой области об отношении к главарю донецких боевиков Александру Захарченко.
"ФСБ РФ под видом представителей местных СМИ осуществляется анонимный телефонный опрос населения временно оккупированных территорий Донецкой области по поводу личного отношения к главе т.н. ДНР Захарченко и его методам управленческой деятельности", - говорится в сообщении.
Отметим, апелляционный суд Киеве 8 февраля дал разрешение на задержание главаря боевиков Александра Захарченко.
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