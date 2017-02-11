Грымчак: Украина вернёт Донбасс в 2018 году

Украина восстановит контроль над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей в ближайшие год-полтора. Об этом заявил советник министра временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в эфире Эспрессо.ТВ в пятницу вечером.

"Мы считаем, что в ближайшее время, за год-полтора, мы вернем эту территорию. Ближайшие год-полтора содержание этой территории станет чрезвычайно дорогим для Российской Федерации", - сказал Грымчак.

Кроме того, он сообщил, что Украина делает все, чтобы вернуть людей с оккупированных территорий в культурную, финансовую и другие сферы Украины.

"Мы в декабре или ноябре постановлением Кабмина увеличили на одного человека груз, который можно перевозить, - 75 кг. Что сделал Захарченко энд компани? Они уменьшили с той стороны до 50. Они защищают свой рынок. А вы нам рассказываете, что вот мы такие дураки, что делаем это. И мы на сегодняшний день идем этим путем, мы хотим тех людей, которые прибывают на неподконтрольную, на сегодня, территорию, вернуть и в культурную, и в финансовую, и в другие сферы", - отметил Грымчак.

Напомним, ранее в ноябре 2016 года в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины презентовали Белую книгу о стратегии деоккупации Крыма. За 3 месяца до этого Кабинет министров одобрил Концепцию государственной целевой программы "Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины".

Как сообщалось, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что освобождение оккупированных территорий Донбасса от боевиков и российских военных начнется осенью 2017 года. Он отметил, что вопрос освобождения от российской оккупации Крыма и Донбасса необходимо отделять друг от друга, ведь, по его мнению, для возвращения аннексированного полуострова понадобится гораздо больше времени.

По мнению журналиста и политического эксперта, президента Центра исследований социальных перспектив Донбасса Сергея Гармаша, за долей позитива, имеющегося в правительственном Плане мероприятий относительно оккупированного Донбасса, скрывается Приднестровский сценарий замораживания конфликта.

Кстати, в 2016 году президент Украины Петр Порошенко утверждал, что восстановление украинского суверенитета на территории Донецкой и Луганской областей произойдет в этом же – 2016 – году.

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