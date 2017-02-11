Полиция задержала боевика из батальона "Дизель"

В Курахово полиция задержала бывшего боевика "ДНР" из батальона "Дизель". Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Установлено, что в январе 2015 года житель Курахово поехал в оккупированный Донецк. В военной части боевиков ему предложили бесплатное проживание, должность водителя и заработную плату в 15 тысяч рублей в месяц.

"Боевику выдали форму, автоматическое оружие и удостоверение, и в этот же день новобранец заступил на службу. На базе первого механизированного батальона "Дизель" мужчина перевозил боеприпасы, дежурил в караулах и проходил обучение на полигоне близ города Тореза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проведя 5 месяцев в "ДНР", мужчина получил лишь половину зарплаты, а в мае 2015 года во время разгрузки боеприпасов он был травмирован, покинул "службу" и вернулся в Курахово.

По данному факту открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 260 (создание незаконных вооруженных формирования и участие в них) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Недавно вступил в силу обвинительный приговор бывшему боевику террористической организации "ЛНР", который принимал участие в боевых действиях против украинских подразделений. Как сообщили в пресс-центре СБ Украины, в мае 2014 года 31-летний нигде неработающий житель Северодонецка присоединился к одному из бандформирований террористов.

С оружием в руках дежурил на блокпостах, патрулировал город на автомобиле газовой службы, похищенном боевиками. Также вместе с другими местными безработными и уголовными элементами злоумышленник прошел подготовку в тренировочном лагере в Лисичанске под надзором российского куратора.

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