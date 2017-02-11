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NEWSru.ua // Украина // Суббота, 11 февраля 2017 г.
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Пожар в автобусном парке в Киеве повредил 6 автобусов
время публикации: 13:35
последнее обновление: 13:53
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В Киеве спасатели ликвидировали пожар на территории одного из автобусных парков по ул.Туполева, в результате возгорания 3 автобуса сгорело и еще 3 получили повреждения
Пожар в автобусном парке в Киеве повредил 6 автобусов

В Киеве спасатели ликвидировали пожар на территории одного из автобусных парков по ул.Туполева, в результате возгорания 3 автобуса сгорело и еще 3 получили повреждения.

Как сообщает в субботу пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г.Киев, сообщение о возгорании поступило спасателям 11 февраля в 0:38.

"По прибытию на место вызова было установлено, что произошло возгорание одного из автобусов в отдельно стоящем одноэтажном ремонтно-хозяйственном помещении с распространением пламени на рядом расположенные автобусы", - сказано в сообщении.

По информации ГСЧС, в 1:43 пожар был локализован и в 1:57 ликвидирован. Причина возникновения пожара сейчас выясняется.

В результате пожара сгорело 3 автобуса и повреждены 3 автобусы марок МАЗ. Пожарным удалось спасти 22 автобуса марок МАЗ и ЛАЗ и предотвратить распространение пожара по всей площади здания.

На месте происшествия работало 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 33 человека личного состава Киевского гарнизона.

Отметим, ранее в Киевской области спасатели ликвидировали пожар в рейсовом автобусе Iveco сообщением Киев – Новомиргород. Автобус, в котором находилось 33 пассажира, остановился возле села Григоровка на трассе Киев - Знаменка. Спасатели через шесть минут после получения сообщения прибыли к месту и ликвидировали пожар.

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Суббота, 11 февраля 2017 г.  

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